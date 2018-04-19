Убрать татуировку с фотографии

Обработка фотографийЗавершен18 заявок381 просмотр
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Необходимо убрать таутировку с этой фотографии http://yapx.ru/v/BPy90 (Жмите "HTML и BB код" чтобы скачать полное изображение)

Обязательно условие: получиться должно так чтобы не отличить разницу (пластарем фотошопа я тоже умею пользоваться).

Оплата ЯД, Qiwi, Payeer.

П.С Проект закончен, всем большое спасибо за проявленный интерес! Сделал небольшой отчет тут: http://yapx.ru/v/BP22E

6 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
psycho7
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Была задача «убрать татуировку с тела человека». Поступило 19 предложений из которых 5 исполнителей, прислали работы сразу же, в том числе и Дмитрий. Мне кажется слова излишни, посмотрите сами: http://yapx.ru/v/BP22E
Заказчик прекрасный. Честный и порядочный. Оплата моментальная и вежливое общение. Всем рекомендую!