Сделать из красных роз белые

Требуется отфотошопить несколько фотографий для размещения в шапке сайта, предложения с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении картинка, необходимо изменить цвет роз на этой картинке, примерно на такой https://www.rosemarkt.ru/resources/data/photos/55f97f0e31d89/big.jpg
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