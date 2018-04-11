[list=1][*]Вырезать лицо с этой фото [url=https://drive.google.com/open?id=1rljp-94u6txW_e46z9R-IDqk6V8BEFM8]https://drive.google.com/open?id=1rljp-94u6txW_e46z9R-IDqk6V8BEFM8[/url] [*]Вставить [url=https://drive.google.com/file/d/1PPlGf_unSiWzQHQdpWWmgHWTjBCx_t3x/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1PPlGf_unSiWzQHQdpWWmgHWTjBCx_t3x/view?usp=sharing[/url] [*]“Нанести макияж”, убрать выбившиеся волосы... [/list] итоговое разрешение нужно 450х600 (будет размещаться на сайте), при котором фото должно выглядеть естественно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день,
Ищу ретушера, у которого есть опыт обработки фото новорожденных. Если можно пришлите мне примеры вашей обработки и напишите сколько стоят ваши услуги за одну фотографию? Пример необработанной фотографии я прикрепите внизу(темная).
И прикреплю как примерно выглядит обработанная фото(малышка в сиренневом и мальчик на кроватке). Что важно: идеальный, ровный фон и конечно красивая кожа
с уважением,
Илона
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