RETUSCH

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки413 просмотров
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добрый день,

Ищу ретушера, у которого есть опыт обработки фото новорожденных. Если можно пришлите мне примеры вашей обработки и напишите сколько стоят ваши услуги за одну фотографию? Пример необработанной фотографии  я прикрепите внизу(темная).

И прикреплю как примерно выглядит обработанная фото(малышка в сиренневом и мальчик на кроватке). Что важно:   идеальный, ровный фон и конечно красивая кожа 

с уважением,

Илона

6 лет назад
guest_15236108511511
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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