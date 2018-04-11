добрый день,

Ищу ретушера, у которого есть опыт обработки фото новорожденных. Если можно пришлите мне примеры вашей обработки и напишите сколько стоят ваши услуги за одну фотографию? Пример необработанной фотографии я прикрепите внизу(темная).

И прикреплю как примерно выглядит обработанная фото(малышка в сиренневом и мальчик на кроватке). Что важно: идеальный, ровный фон и конечно красивая кожа 

с уважением,

Илона