Обработать 30 фото и нарисовать баннер

Нужно сделать несколько реалистичных коллажей продукции компании. Размер: 1200х600 ТЗ по ссылке: [url=https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ]https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ[/url] Фотографии и реалистичные рисунки продукции в хорошем качестве и не требующие обработки у нас есть. Просьба откликнуться всех, кто готов взять на себя эту задачу. Написать сроки ...