Слайд шоу

$5
Обработка фотографийЗакрыт35 заявок488 просмотров
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Необходимо сделать слайд шоу для юбиляра.

Пример желаемого результата будет предоставлен.

6 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад