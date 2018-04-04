Обработка фотографии - замена фона

Обработка фотографийЗавершен4 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет! Нужно обработать 1 фотографию - заменить фон и отретушировать.

6 лет назад
guest_14797219747352
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MrHunk
Роджер 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
6 лет назад
$2
1 день
Все просто супер! Качественно и быстро! Рекомендую, если хотите получить красивые фотографии.
Отличный заказчик) Было приятно поработать) Всем рекомендую)
  • Похожие заказы

  • Коллажирование продукции для сайта компании

    Нужно сделать несколько реалистичных коллажей продукции компании. Размер: 1200х600 ТЗ по ссылке: [url=https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ]https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ[/url] Фотографии и реалистичные рисунки продукции в хорошем качестве и не требующие обработки у нас есть.  Просьба откликнуться всех, кто готов взять на себя эту задачу. Написать сроки ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработка фотографий

    Нужно обработать 100 фотографий для instagram в бело-голубых тонах. 1. Высветление фото 2. Добавление яркости и насыщенности 3. Ретушь кожи 4. Вставка или удаление объектов 5. Замена фона 6. Цветокоррекция и др. Если тестовое задание будет выполнен качественно, то будем брать последующие заказы. ...

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обробка відео

    По відео: Базова цветокореція 100 відео та обрізка за довжиною. монтаж не потрібен!).  Потрібні базові знання роботи з тими ж інструментами, що є в Ligtroom, розуміння гістограми.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 2 коллажа

    $7

    Нужно сделать аналогичные коллажи 2 шт. (фон белый, прозрачный) - из списка предоставленных растений и продуктов (порядка 15 шт - по растениям, порядка 5- 7 по продуктам). На выходе - 2 коллажа, psd, размер такой же.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ретушь фото

    Ретушь старых фотографий для последующей гравировки лазером. Фотографии с потертостями и дефектами. На выходе должно получиться однобитное изображение. Подробности исполнителю.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработать фото для интернет-магазина

    $15

    в данный момент , фоток 15-20 шт. плюс дальнейшее сотрудничество и от 100 шт бывают. цена 40р фото. получаем на выходе http://young-group.ru/image/catalog/catalog/strokes/IMG_6984.JPG  Кто приложит обработанную фото, имеем преимущество при выборе. фото для обработки прикреплена.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад