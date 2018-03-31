Нужен специалист по обработке ньюборн фотографий

Обработка фотографийЗакрыт43 заявки858 просмотров
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Нужен специалист по обработке фотографий.

1. Ньюборн-фотография.

2. Женский портрет.

Стилистика обработки необходима сдержанная, аккуратная, чтобы ретушь не бросалась в глаза, но в то же время тон и цвет ровный, аккуратно убраны дефекты кожи.

4 года назад
An-Shorokhova
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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