Необходим подбор фото и подготовка для размещения на сайте.

Обработка фотографийЗавершен15 заявок240 просмотров
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Ищем человека, который найдет в интернете и подготовит( отредактирует при необходимости) изображения для категорий сайта. 

Разрабатываемый сайт для которого нужны фото: http://security-shop.abwebteam.com.ua/

Старый сайт https://security-shop.com.ua/

Всего 103 категории - 103 изображения

Остальные подробности после того как будет подана заявка. 

6 лет назад
abwebseo
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yaremchuk17
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$1
5 дней
Хороший исполнитель, коммуникация без задержек. Занимался подбором и обработкой фото по достаточно узкой тематике, для размещения на сайте. Будем обращаться еще.
Рад что сотрудничал с Андреем! Коммуникация на уровне, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад новым проектам)
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