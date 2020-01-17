Из короткометражных роликов (43 шт. 22 мин.), необходимо сделать один видеоролик на день рождения.
- Видеомонтаж62 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Из рамки с двумя окнами необходимо сделать рамку с 4-я окнами и вторую с 5-ю окнами, т.е. добавить количество окон. Результат предоставить в формате STEP и DXF. Исходные данные в формате STEP.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо по чертежу (в pdf-формате) сделать STEPЗавершен3 года назад
Необходимо по чертежу (в pdf-формате) сделать DXF для фрезерного станка с ЧПУ (стойка Ultimax 4)Завершен3 года назад
Необходимо - изменить направление оси Z в 3D-моделе - исключить указанные плоскости 3D для выполнения пост процесса.Машиностроение1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо по файлам в формате STEP сделать чертежи и файлы в формате DXF.Завершен3 года назад
Необходимо по чертежам (120 шт.) рассчитать время изготовления (фрезеровки) деталей.Машиностроение7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо по чертежам (120 шт.) или stp (step) файлу рассчитать время изготовления (фрезеровки) деталей.Машиностроение6 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил. Оплата 200 руб за 400 адресов.Копирайтинг79 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо по чертежам ([b]120 шт.[/b]) или stp (step) файлу рассчитать время изготовления (фрезеровки) деталей.Машиностроение7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать 7 чертежей деталей, исходные данные будут представлены в виде отдельных файлов в формате *.stl Таkже нужны эти файлы в формате *.stp (step).Чертежи и Схемы17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать единый фон и размер для всех фото галереи сайта, а также улучшить качество по мере возможности.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимa программа для расчёта времени изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Ссылку на аналог предоставлю.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
На станке установлен и настроен контактный датчика Renishaw TS27R для наладки инструмента (уже был в работе). Необходима настройка датчика TS27R в стойке Ultimax 4 ("сбиты" программные настройки), станок Hurco VMX24.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
На станке установлен и настроен датчик Renishaw RFP МП 12 для контроля поверхностей (уже был в работе). Необходима настройка датчика в стойке Ultimax 4 ("сбиты" программные настройки), станок Hurco VMX24.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо дополнить меню сайта внести изменения. ТЗ будет предоставлено.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима вёрстка одной страницы на основе рекламной листовки (макета нет) для сайта без CMS.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима настройка сервопривода Yaskawa SGDH-10AEПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется создание и редактирование программ для фрезерного станка HURCO. В среднем необходимо по 20-40 программ в месяц.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать постпроцессор SolidCam для Hurco VMX24Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад