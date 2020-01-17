vladw

Влад Владич vladw

 
58 летКазахстан/Костанай
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
180 бесплатных минут для звонков в десятки городов СНГ и стран мира

https://www.unintel.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vladgar
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
STEP по чертежу
Буду рад дальнейшему сотрудничеству, адекватный заказчик и порядочный Человек!
Спасибо Владислав. Всё профессионально. Отличное взаимодействие и работа.
Ответный отзыв
tolst9lk
Евгений 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
DXF по чертежу
Спасибо Владислав за этот опыт, рад был поработать с Вами.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
vladgar
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
По STEP-файлу сделать DXF и чертёж
Рекомендую
Большое спасибо Владиславу за помощь в нашем проекте! Отлично знает своё дело, работает быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$2
10 баллов
4 года назад
Обработка фото для сайта
Всё отлично!!! Рад сотрудничеству! Однозначно рекомендую!
Спасибо! Все отлично, рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
TheOnionWarrior
Влад Маврин 
20 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Вёрстка и редактирование
Было очень приятно работать с Владиславом,задача была поставлена ясно,и мы быстро со всем разобрались.
Большое спасибо Владу за помощь в нашем проекте! Отлично знает своё дело, работает быстро и качественно! Рекомендую!
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