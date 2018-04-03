Обработка фотографий - вырезать волосы

Нужен специалист по обработке фотографий. 1. Ньюборн-фотография. 2. Женский портрет. Стилистика обработки необходима сдержанная, аккуратная, чтобы ретушь не бросалась в глаза, но в то же время тон и цвет ровный, аккуратно убраны дефекты кожи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужну сделать удалить бекграунтд у фотографий
Фото по римеру ав аттече
Задача не просто удалить бекгроунд - нужно оставить только волосы (парик)
всего 23 фотографии
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