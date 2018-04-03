Обработка фотографий - вырезать волосы

Обработка фотографийЗакрыт33 заявки505 просмотров
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Нужну сделать удалить бекграунтд у фотографий

Фото по римеру ав аттече

Задача не просто удалить бекгроунд - нужно оставить только волосы (парик)

всего 23 фотографии

6 лет назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Kaperdd
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$1
1 день
часть работы сделано но потом человек пропал и никак не откликался проект не доделан и мои правки не внесены
Начиналось хорошо. Задача была ясна но заказчик не до конца понимал что именно ему не нравится в результате. Потом заказчик пропал и объявился спустя более чем две недели со словами «в общем ты сделал лучше остальных, так что продолжай» а я на тот момент думал что заказ уже заброшен. Я был не готов продолжить но и бросать дело не хотел. После чего я не справился до конца с заданием так как жизненные обстоятельства не позволяли заниматься обработкой фото, после чего заказчик и влепил ещё сверху отрицательный отзыв.