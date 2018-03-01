Добрый день.
Меня зовут Давид, я фрилансер UX/UI с 5-летним стажем. В связи с недавними военными конфликтами потерял все свои проекты и сейчас активно ищу новых клиентов. Если вы возьмете меня в свою команду, вы убедитесь, что:
создавать качественный дизайн на самом деле можно быстро. Я сэкономлю средства вашей фирмы. Забудьте про «одна страница в день» и «пока ещё не готово».
Auto Lay-out, components и другие инструменты Фигмы способствуют не только качественному дизайну, но и ускоренному фронт-энду.
Вам не придется мучаться с бесконечными правками по верстке, так как благодаря моему знанию в коде я настолько точно опишу задачу и проконтролирую ее, что ваш ПМ сэкономит время на вечер.
Вместе со своим CV прикрепляю ссылку на свой сайт, где можно оценить мою работу вживую над своим же сайтом, а также просмотреть готовые кейсы на реальные проекты и оценить мой уровень:
Портфолио
- Human Design Books readerнет просмотров
- Neironica2 просмотра
- IITS Taxiнет просмотров
- MyApp31 просмотр
- Espresso bar22 просмотра
- Breaches.uk19 просмотров
- Titova Permanent20 просмотров
- LifeGrass110 просмотров
- Lock Mat133 просмотра
- Silicon91 просмотр
- New light87 просмотров
- Fishing Time73 просмотра