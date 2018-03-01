Kaperdd

Давид Дикенштейн Kaperdd

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI Designer

Добрый день.

Меня зовут Давид, я фрилансер UX/UI с 5-летним стажем. В связи с недавними военными конфликтами потерял все свои проекты и сейчас активно ищу новых клиентов. Если вы возьмете меня в свою команду, вы убедитесь, что:

  • создавать качественный дизайн на самом деле можно быстро. Я сэкономлю средства вашей фирмы. Забудьте про «одна страница в день» и «пока ещё не готово».

  • Auto Lay-out, components и другие инструменты Фигмы способствуют не только качественному дизайну, но и ускоренному фронт-энду.

  • Вам не придется мучаться с бесконечными правками по верстке, так как благодаря моему знанию в коде я настолько точно опишу задачу и проконтролирую ее, что ваш ПМ сэкономит время на вечер.

  • Вместе со своим CV прикрепляю ссылку на свой сайт, где можно оценить мою работу вживую над своим же сайтом, а также просмотреть готовые кейсы на реальные проекты и оценить мой уровень:

https://bazinga-community.github.io/Bazinga/designing

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Отзывы заказчиков

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
6 баллов
7 лет назад
Обработка фотографий - вырезать волосы
часть работы сделано но потом человек пропал и никак не откликался проект не доделан и мои правки не внесены
Начиналось хорошо. Задача была ясна но заказчик не до конца понимал что именно ему не нравится в результате. Потом заказчик пропал и объявился спустя более чем две недели со словами «в общем ты сделал лучше остальных, так что продолжай» а я на тот момент думал что заказ уже заброшен. Я был не готов продолжить но и бросать дело не хотел. После чего я не справился до конца с заданием так как жизненные обстоятельства не позволяли заниматься обработкой фото, после чего заказчик и влепил ещё сверху отрицательный отзыв.
Ответный отзыв
Jukka_AK
Алла 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка изображений продукции на основе фото и векторных изображений
В который раз работаем вместе с Давидом, в который раз очень довольны результатом. Снова рекомендую и снова оставляю отзыв, потому что по своему опыту знаю как сложно найти хорошего специалиста-фрилансера, и считаю что нам с Давидом очень повезло. Давид, больше тебе достойных, интересных проектов и благодарю за понимание и перфекционизм!
И снова я остаюсь очень довольным заказчиком! Задача была очень понятно и четко поставлена, оплата приходился практически сразу без каких-либо проблем!
Ответный отзыв
Jukka_AK
Алла 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Коллажирование продукции для сайта компании
С Давидом работать приятно, поэтому делаю это уже не первый раз. Он выполняет задания быстро и качественно, на совесть, а главное - нет никаких проблем с коммуникацией. Всегда на связи, оперативно отвечает и так же оперативно вносит правки, если это необходимо. Немаловажно: поставленную задачу Давиду не нужно долго объяснять. Всегда читает ТЗ, задает короткие уточняющие вопросы и сразу приступает к работе. Очень советую, отличный специалист.
Отличный заказчик - объясняет понятно, если то не так - говорит прямо. Оплата в срок как и договаривались. Очень рекомендую работать с этим человеком.
Ответный отзыв
CRUGER
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Cоздание 3D коробки с макета
Рекомендую. Быстро, чётко, оооочень недорого.
Очень хороший заказчик. С оплатой никаких проблем, сроки более чем реальные. Задача была поставлена четко и понятно.
Ответный отзыв
guest_14715083339087
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Обработка фото товаров
Быстрая и качественная обработка фото, все пожелания учитываются, если надо что-то подправить - не вопрос. Рекомендую! Мы обращались с обработкой предметного фото для ИМ
Хороший заказчик! Четко была поставлена задача. Очень просто найти общий язык.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
3 отзыва(-1)
$15/час
от $15от 1 часа
#253
Верстка полиграфии
нет отзывов
$12/час
от $12от 2 часов
#526
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$17/час
от $300от 3 дней
#584
Дизайн сайтов
нет отзывов
$17/час
от $150от 2 дней
#3267