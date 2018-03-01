Начиналось хорошо. Задача была ясна но заказчик не до конца понимал что именно ему не нравится в результате. Потом заказчик пропал и объявился спустя более чем две недели со словами «в общем ты сделал лучше остальных, так что продолжай» а я на тот момент думал что заказ уже заброшен. Я был не готов продолжить но и бросать дело не хотел. После чего я не справился до конца с заданием так как жизненные обстоятельства не позволяли заниматься обработкой фото, после чего заказчик и влепил ещё сверху отрицательный отзыв.