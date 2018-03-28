Jukka_AK

Алла Jukka_AK

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовка изображений продукции на основе фото и векторных изображений

    Есть потребность в создании изображений продукции: домофонов, вызывных панелей, сенсорных выключателей. Часть продукции отфотографирована, часть есть только на рисунках в векторе. На основе фото и рисунков нужно сделать реалистичные (похожие на фото) ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Коллажирование продукции для сайта компании

    Нужно сделать несколько реалистичных коллажей продукции компании. Размер: 1200х600 ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ Фотографии и реалистичные рисунки продукции в хорошем качестве и не требующие обработки у нас есть.  Просьба откликнуться всех, кто ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать коллажи продукции в интерьере

    Здравствуйте, меня зовут Алла. Я маркетолог компании JUKKA. Мы производим домофоны, вызывные панели и сенсорные выключатели. Сейчас мы разрабатываем сайт и нам нужны изображения продукции в интерьере для слайдера Главной страницы. ...

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на WordPress

    Здравствуйте.  Я Алла, маркетолог компании Юкка.  Нам необходимо сделать сайт. Занимаемся производством домофонов, вызывных панелей и сенсорных выключателей премиум-класса.  В качестве CMS склоняемся к WordPress, чтобы в дальнейшем можно было ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kaperdd
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка изображений продукции на основе фото и векторных изображений
И снова я остаюсь очень довольным заказчиком! Задача была очень понятно и четко поставлена, оплата приходился практически сразу без каких-либо проблем!
В который раз работаем вместе с Давидом, в который раз очень довольны результатом. Снова рекомендую и снова оставляю отзыв, потому что по своему опыту знаю как сложно найти хорошего специалиста-фрилансера, и считаю что нам с Давидом очень повезло. Давид, больше тебе достойных, интересных проектов и благодарю за понимание и перфекционизм!
Ответный отзыв
Kaperdd
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Коллажирование продукции для сайта компании
Отличный заказчик - объясняет понятно, если то не так - говорит прямо. Оплата в срок как и договаривались. Очень рекомендую работать с этим человеком.
С Давидом работать приятно, поэтому делаю это уже не первый раз. Он выполняет задания быстро и качественно, на совесть, а главное - нет никаких проблем с коммуникацией. Всегда на связи, оперативно отвечает и так же оперативно вносит правки, если это необходимо. Немаловажно: поставленную задачу Давиду не нужно долго объяснять. Всегда читает ТЗ, задает короткие уточняющие вопросы и сразу приступает к работе. Очень советую, отличный специалист.
Ответный отзыв