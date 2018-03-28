С Давидом работать приятно, поэтому делаю это уже не первый раз. Он выполняет задания быстро и качественно, на совесть, а главное - нет никаких проблем с коммуникацией. Всегда на связи, оперативно отвечает и так же оперативно вносит правки, если это необходимо. Немаловажно: поставленную задачу Давиду не нужно долго объяснять. Всегда читает ТЗ, задает короткие уточняющие вопросы и сразу приступает к работе. Очень советую, отличный специалист.