Есть потребность в создании изображений продукции: домофонов, вызывных панелей, сенсорных выключателей. Часть продукции отфотографирована, часть есть только на рисунках в векторе. На основе фото и рисунков нужно сделать реалистичные (похожие на фото) ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать несколько реалистичных коллажей продукции компании. Размер: 1200х600 ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/g112To8u3TgfiJ Фотографии и реалистичные рисунки продукции в хорошем качестве и не требующие обработки у нас есть. Просьба откликнуться всех, кто ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, меня зовут Алла. Я маркетолог компании JUKKA. Мы производим домофоны, вызывные панели и сенсорные выключатели. Сейчас мы разрабатываем сайт и нам нужны изображения продукции в интерьере для слайдера Главной страницы. ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Я Алла, маркетолог компании Юкка. Нам необходимо сделать сайт. Занимаемся производством домофонов, вызывных панелей и сенсорных выключателей премиум-класса. В качестве CMS склоняемся к WordPress, чтобы в дальнейшем можно было ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад