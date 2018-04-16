Отрисовка изображений продукции на основе фото и векторных изображений

В который раз работаем вместе с Давидом, в который раз очень довольны результатом. Снова рекомендую и снова оставляю отзыв, потому что по своему опыту знаю как сложно найти хорошего специалиста-фрилансера, и считаю что нам с Давидом очень повезло. Давид, больше тебе достойных, интересных проектов и благодарю за понимание и перфекционизм!