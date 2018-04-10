Нужны образы и их отрисовка иллюстратором

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок235 просмотров
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нужны образы и их отрисовка иллюстратором

для использования этих образов как элементов дизайна сайта.

В полне могут подойти и татуировщики (предложить образ например), у них часто осмысленные образы.

по сути нужна иконка каждому блоку текста, только эта иконка нужны большая.

стиль отрисовки, есть 2 варианта или отрисовка контура образа как бы толстым карандашом или акварель вот в таком стиле http://joxi.ru/V2Vg9kdH0gz7YA

но на самом деле я бы рассмотрел векторное 2d исполнение или 3d, но главное это сам концепт, ассоциативный образ.

использовать максимум 2 цвета. один из них голубой http://joxi.ru/xAeOKlvhYzndem

фотобанки не подойдут, только отрисовка.

на выходе высокое качество отсканированного материала или лучше вектор.

схема работы:

1. предлагаете образы

2.согласовываем образы

3.отрисовываем

4. если необходимо вносим правки

общее кол-во образов

структура каждого экрана http://joxi.ru/YmE0Be9UZ4oR0r

образы нужны для экранов:

1. мониторинг и система безопасности для вашего сайта наш лого вот http://joxi.ru/ZrJ09WdU1VoKV2

2. точность 100% (т.е. наш сервис очень точный и безошибочный, крутой алгоритм)

3. проверка с разных точек по всему миру (я думал тут карту с точками просто, как пример)

4. умеем проверять много чего (сайт сломался, мгновенно уведомляем, умеем проверять контент, признаки взлома, проверка на вирусы, проверка на встраивание в код ссылок и т.д.)

5. 100% гарантия возврата средств. (30 дней)

6. тарифы (3 тарифа)

7. основные преимущества (перечислю исполнителю)

сколько это будет стоить?

если не умеете рисовать то предлагайте хотя бы образы.

если умеете рисовать, то тоже предлагайте образы.

оплата поэтапная, без предоплаты.

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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