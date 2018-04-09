Копирование изображения (для дальнейшей печати)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок255 просмотров
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Требуется воссоздать изображения, уже имеющиеся (подобранные для определенного дизайн проекта помещения). Перерисовать, интерполировать, что угодно сделать, главное чтобы в результате были файлы с очень качественным изображением для печати размером 180см на 150см

Специалисты сказали что разрешения 150 dpi будет достаточно и необходимый размер файла: 8 860 х 8 150 px

Но чем больше тем лучше

6 лет назад
Marina_Shi
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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