Персонажи

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок307 просмотров
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Регулярно нужны персонажи для мобильных игр. Персонажитакого плана и стиля

http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg

http://download.alesko.eu/divers/ban_mont.jpg

Кроме персонажей нужна отрисовка фонов. Отдельный плюс еслиу вас есть опыт работы с интерфейсами мобильных приложений

Напишите пожалуйста порядок цены за отрисовку одного персонажа.

6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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