Дизайн кофейни

$85
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Кофейня в Парке из морского 20 футового контейнера

2. Логотип прикреплю.

3. Примеры подобных кофеен прикреплю

4. Цвет вышлю в дизайне действующих проектов.

5. Сроки до 7.04.2018

6. Создать визуал с одного ракурса фронтально либо с угла.

7. По стоимости не дороже 5000 рублей

6 лет назад
Stanis7182
27 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рисунок в 2D-графике (Контур)

    На общем поле 3 метра на 1.25 метра должен размещаться гигантский спрут-кальмар (его контур). Рисунок должен закончится отступая от краев по 20 см. - это по размеру 1.25 м. т.е должны поместится в 85 ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен 2D художник для зарисовки персонажей в игре.

    $1388

    На долгосрочную работу нужен 2D художник. Возможна частичная занятость, если будете укладываться в темп – минимум 1 персонаж (4 картинки с разными эмоциями) в неделю.  Описание по персонажам и референсы для образов есть.  Отрисовывать нужно бюст персонажа. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пересохранить 3d-модели деталей

    Нужно открыть 3d-модели чертежей, для каждой группы товаров сайта uk spar .ua из страницы http:// ukspar .ua /content/30-3d-chertej-model-krana-sharovogo-bvgv-40f-ss и сохранить в формате png. Вот список исходных файлов чертежей: http://prntscr.com/j08n41 Хотелось бы получить вот такой конечный результат. Эти детали нам нужно использовать в ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка инфографики на кулинарную тему

    $150

    Требуется разработать 5 макетов постеров с инфографикой на кулинарную тему: 1. Постеры должны быть горизонтально ориентированными. Размер 900х1500 2. Темы: "варка яиц", "виды кофе", "заваривание чая", "виды кухонных ножей", "виды столовых приборов". 3. Стилистика постеров строгая. Никаких мультяшных ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание дополнительных поз/ракурсов для персонажа (в векторе)

    Необходимо нарисовать 10 дополнительных поз/ракурсов для существующего персонажа (в векторе) в лучших традициях стикер-паков, но он должен быть в полный рост каждый раз. Неободимые позы/ракурсы: - поза отдыха - поза злости - безудержная радость - говорит по мобильному - в VR очках, ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 баннера для Гугл КМС

    $7

    Необходимо сделать 2 баннера (2 картинки) каждый в 3-х размерах 1200х628 и 1200х1200 и 820х312 Защита бизнеса от рейдерского захвата, защита бизнеса от изъятия оборудования серверов, компьютеров. Общее представление о стиле можно получить на сайте ziod.ru

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить рекламный плакат А3 для спортивной школы

    Заволжский Клуб Единоборств: Объявляется набор на секции Тайский Бокс, Кудо, Миксфайт(MMA), Кружок военно патриотического воспитания  Первое занятие БЕСПЛАТНО АДРЕС: Заволжский район, ул Космонавтов 11, 2 этаж Режим работы спортклуба: 9-22 Телефон: 8 920 650 48 43  ============== обязательно картинку бойцовскую вставить обязательно= названия ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад