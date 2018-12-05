Создание иллюстраций для календаря в стиле пин ап

Талант, Профессионализм, Качество - это точно про этого исполнителя. Быстро включился в работу, в невероятно короткие сроки выполнил иллюстрации с огоньком, страстью и красиво. Общение было максимально информативным и приятным. Всегда был на связи, максимально быстро отзывался на все предложения по заказу. Большое ему спасибо и настоятельно рекомендую обращаться.