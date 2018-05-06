fateverve

Владимир fateverve

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Freelance Illustrator/Artist
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Отзывы заказчиков

yana_ch
Яна 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрация для дизайна сумок ZUCA на тему хаски (Zuca siberian husky)
Проект выполнен очень быстро, в срок. Работа очень высокого качества. Владимир всегда на связи, отвечает оперативно. Профессионал своего дела. Будем сотрудничать дальше с данным исполнителем.
Отличный заказчик! Очень четкая постановка задачи, все детали расписаны до мелочей. Всегда на связи, ответы с примерами на все возникающие вопросы. Очень легко и приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
SvVega
41 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрации на главную страницу сайта
Отлично поработали. Получили хороший результат. Плюс, человек, работает, мне кажется круглосуточно)))) По-крайней мере,вопросы решались оперативно и в позднее время. Редко встречаешь таких специалистов, которые понимают с полуслова.
Светлана, отличный заказчик! Интересный проект, очень точное описание! В ТЗ все отражено до деталей, сразу понятно, что именно ожидается в качестве результата!) Очень доволен сотрудничеством, только положительные эмоции!)) Рекомендую!
Ответный отзыв
RedBook
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$700
10 баллов
6 лет назад
Создание иллюстраций для календаря в стиле пин ап
Талант, Профессионализм, Качество - это точно про этого исполнителя. Быстро включился в работу, в невероятно короткие сроки выполнил иллюстрации с огоньком, страстью и красиво. Общение было максимально информативным и приятным. Всегда был на связи, максимально быстро отзывался на все предложения по заказу. Большое ему спасибо и настоятельно рекомендую обращаться.
Однозначно рекомендую Наталью, как заказчика. Четкая постановка задачи, описание с примерами как стиля так и деталей. На связи, оперативно решали все возникающие вопросы. Интересный проект, получил удовольствие от совместной работы!
Ответный отзыв
xokasun
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Создать обложку для паблика VK
Владимир стойко стерпел все мои капризы и превосходно справился с поставленной задачей.
)) Интересный заказ! У Дмитрия есть творческое видение, работать было интересно. Заказчик на связи, работает оперативно!
Ответный отзыв
rasgeo
Иван 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$140
10 баллов
7 лет назад
Нужна обложка для книги в рисованном стиле (иллюстрация)
С Владимиром работал первый раз. Работой остался доволен, так как все мои требования были выполнены. Исполнитель всегда на связи и работает оперативно, а это очень важно!
Интересная задача. Осмысленный, творческий подход со стороны заказчика. Быстрый фидбек.
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Иллюстрации и Рисунки
14 отзывов
$40/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга