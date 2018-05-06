...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- BG_you tube399 просмотров
- Призыв419 просмотров
- Охотник440 просмотров
- Inys498 просмотров
- Богус (обложка)376 просмотров
- Cyber viking353 просмотра
- Mechanic296 просмотров
- Evil hunter315 просмотров
- Pirate alchemist (character concept)242 просмотра
- Эвелет_(ведьма)353 просмотра
- Арктический конвой298 просмотров
- Малгрейв и Скволла206 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
Проект выполнен очень быстро, в срок. Работа очень высокого качества. Владимир всегда на связи, отвечает оперативно. Профессионал своего дела. Будем сотрудничать дальше с данным исполнителем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень четкая постановка задачи, все детали расписаны до мелочей. Всегда на связи, ответы с примерами на все возникающие вопросы. Очень легко и приятно работать, рекомендую!
$150
10 баллов
6 лет назад
Отлично поработали. Получили хороший результат. Плюс, человек, работает, мне кажется круглосуточно)))) По-крайней мере,вопросы решались оперативно и в позднее время. Редко встречаешь таких специалистов, которые понимают с полуслова.
Ответный отзыв
Светлана, отличный заказчик! Интересный проект, очень точное описание! В ТЗ все отражено до деталей, сразу понятно, что именно ожидается в качестве результата!) Очень доволен сотрудничеством, только положительные эмоции!)) Рекомендую!
$700
10 баллов
6 лет назад
Талант, Профессионализм, Качество - это точно про этого исполнителя. Быстро включился в работу, в невероятно короткие сроки выполнил иллюстрации с огоньком, страстью и красиво. Общение было максимально информативным и приятным. Всегда был на связи, максимально быстро отзывался на все предложения по заказу. Большое ему спасибо и настоятельно рекомендую обращаться.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую Наталью, как заказчика. Четкая постановка задачи, описание с примерами как стиля так и деталей. На связи, оперативно решали все возникающие вопросы. Интересный проект, получил удовольствие от совместной работы!
$250
10 баллов
7 лет назад
Владимир стойко стерпел все мои капризы и превосходно справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
)) Интересный заказ! У Дмитрия есть творческое видение, работать было интересно. Заказчик на связи, работает оперативно!
$140
10 баллов
7 лет назад
С Владимиром работал первый раз. Работой остался доволен, так как все мои требования были выполнены. Исполнитель всегда на связи и работает оперативно, а это очень важно!
Ответный отзыв
Интересная задача. Осмысленный, творческий подход со стороны заказчика. Быстрый фидбек.
Иллюстрации и Рисунки
14 отзывов
$40/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга