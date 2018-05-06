Создать обложку для паблика VK

Иллюстрации и РисункиЗавершен58 заявок676 просмотров
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Нарисовать обложку для косплей паблика вк (1590x400px) в аниме стиле с популярными персонажами игр/аниме/фильмов. 

6 лет назад
xokasun
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
fateverve
Владимир 
32 годаГреция
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$250
3 дня
Владимир стойко стерпел все мои капризы и превосходно справился с поставленной задачей.
)) Интересный заказ! У Дмитрия есть творческое видение, работать было интересно. Заказчик на связи, работает оперативно!
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