Цветная векторная иконка батареи

Добрый день. Необходимо иллюстрировать 1 -2 страницы презентации. Есть текст, что то вроде прототипа, стилистика, нужно облагородить, сделать приятным для восприятия. Нарисовать или подобрать нужное и обработать. жду отклики, исходник вышлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заменить в исходном SVG изображения на цветные в стиле Crystal. Готовые варианты векторных изображений можно поискать в интернете либо нарисовать самостоятельно. Уровень заряда со 100 до 70 должен быть зелёным, с 60 до 40 жёлтым, с 30 до 20 оранжевым, 10 красный. ID и Label должны быть идентичными исходнику, одинаковые gradient-ы у уровней заряда должны иметь один и тот же ID. Значок штепселя тоже должен быть цветным.
Данная иконка будет использоваться в KDE.
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