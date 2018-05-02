Цветная векторная иконка батареи

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки238 просмотров
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Заменить в исходном SVG изображения на цветные в стиле Crystal. Готовые варианты векторных изображений можно поискать в интернете либо нарисовать самостоятельно. Уровень заряда со 100 до 70 должен быть зелёным,  с 60 до 40 жёлтым, с 30 до 20 оранжевым, 10 красный.  ID и Label должны быть идентичными исходнику, одинаковые gradient-ы у уровней заряда должны иметь один и тот же ID.  Значок штепселя тоже должен быть цветным.

Данная иконка будет использоваться в KDE.

6 лет назад
mid
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lev4yk
Лев 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов(-1)
6 лет назад
$17
3 дня
Нет опыта работы с пиктограммами для ПО. Сроки не соблюдались дважды, но что хуже -- не было никакого оповещения об этом. Однако, более или менее приемлемый вариант получен, который можно будет довести до ума.
Советую Алексею начать пользоваться мессенджерами, а то сообщение раз в 1-2 дня как-то не очень... И да, был оплачен только аванс)