Цветная векторная иконка батареи

Заменить в исходном SVG изображения на цветные в стиле Crystal. Готовые варианты векторных изображений можно поискать в интернете либо нарисовать самостоятельно. Уровень заряда со 100 до 70 должен быть зелёным, с 60 до 40 жёлтым, с 30 до 20 оранжевым, 10 красный. ID и Label должны быть идентичными исходнику, одинаковые gradient-ы у уровней заряда должны иметь один и тот же ID. Значок штепселя тоже должен быть цветным.

Данная иконка будет использоваться в KDE.