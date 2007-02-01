Спасибо тебе Владимир за максимальный балл! Но давайте уже использовать всю палитру оценок по 10-и бальной шкале. Все мы знаем, что ничего идеального не бывает. И в данной работе возникли осложнения. Обнаружился баг в сервере OpenH323 Gatekeeper (gnugk) и это задержало работу на 2 дня. В срок-то я уложился, но если бы знал gnugk лучше, то справился бы быстрее. Кроме того, у Владимира очень капризное оборудование с плохой документацией. Опять же, будь я специалистом по нему -- я бы настроил его быстрее и лучше. В этом случае я точно не считаю себя идеалом и оцениваю свою работу в 7 баллов. Но не могу в данный момент "измерять" этого исключительно доброго человека Владимира и ставлю ему 10. Однако, на будущее призываю всех стараться быть более объективными. А то как ни гляну, всё 10 и 10... Неужели все супермены? :)