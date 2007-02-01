mid

Алексей Миденков mid

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

С 02.2007 участвую в команде по разработке кластеризованной системы анализа и модификации траффика. С использованием технологий, платформ и библиотек: Corba, Apache, Squid, pcap, Ace и др. Разработка ведётся на C++ на платформе GNU/Linux.

Общие навыки:

* Опыт руководства коллективом

* Управление проектами

* MBA

* Участвовал в конференциях по высоконагруженным системам

* Интуиция и воля к достижению результата

Технические навыки:

* Программирование модулей Apache, Nginx.

* Знание архитектуры Linux. Есть опыт выявления проблем при работе Linux-драйверов с оборудованием.

* Богатый отладочный опыт, реверсинг, профилировка;

* Богатый опыт системного администрирования (распределённая радио-сеть более 30-и узлов, более 100 абонентов, 7 серверов)

* VoIP

* Богатый опыт разработки на Perl. Template::Toolkit, HTML::Mason, POE, др.

* Отличное знание GNU Make и Autotools; пишу и исправляю скрипты CMake.

* Хорошее знание SMTP и почтовых систем, опыт администрирования Exim + SpamAssassin

* Знаком с IPSec и настройкой Kame IPSec-tools.

* Хорошо владею средствами Netfilter, Advanced routing ядра Linux

* Читаю UML, IDEF0, ER-диаграммы;;

HTMLLinuxNginxApachePerl
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Отзывы заказчиков
gedeon
Ruslan 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
TCP через UDP
Сделал все отлично и то что надо. Изначально не было четкого тех.задания, поэтому дело немного затянулось, но все равно - все четко и в оговоренный срок. Теперь дело за отладкой, но думаю и с этим успешно справимся.
Задача очень интересная и выходит далеко за рамки данного проекта. Основная сложность в многопоточности в сочетании с ООП в сочетании с задачей мультиплекса-демультиплекса логических каналов связи заставляет напрячь мозги на полную катушку! :) Я доволен тем, как Руслан оценивает мою работу. И с оплатой не возникает никаких задержек.
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xtimor
Швейцария
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$33
10 баллов
17 лет назад
WxScrolledWindow (C++)
MID actually delivered the project in the time him quoted and before the deadline and that hardly ever happens with software projects. Any issues we found during testing were promptly corrected to our complete satisfaction. So we are very happy. The coder has a very good understanding of wxWidgets and we would definitely use them again for wxWidgets projects.
Задание было не из простых, но заключалось оно не в том, чтобы много кодировать, а в том чтобы досконально изучить исходники wxWidgets и при помощи 3-5 строчек кода сделать так, чтобы всё заработало. Очень интересное задание для тех, кто любит головоломки! :) Тимур оплатил мою работу без промедления.
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vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Настройка GateKeeper
Отлично справился с поставленной задчей. Благодаря отличным знаниям своего дела был достигнут желаемый рзультат. Благодарим Алекесея за участие в проекте и желаем творчесих успехов!
Спасибо тебе Владимир за максимальный балл! Но давайте уже использовать всю палитру оценок по 10-и бальной шкале. Все мы знаем, что ничего идеального не бывает. И в данной работе возникли осложнения. Обнаружился баг в сервере OpenH323 Gatekeeper (gnugk) и это задержало работу на 2 дня. В срок-то я уложился, но если бы знал gnugk лучше, то справился бы быстрее. Кроме того, у Владимира очень капризное оборудование с плохой документацией. Опять же, будь я специалистом по нему -- я бы настроил его быстрее и лучше. В этом случае я точно не считаю себя идеалом и оцениваю свою работу в 7 баллов. Но не могу в данный момент "измерять" этого исключительно доброго человека Владимира и ставлю ему 10. Однако, на будущее призываю всех стараться быть более объективными. А то как ни гляну, всё 10 и 10... Неужели все супермены? :)
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vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Требуется высококвалифицированный специалист
Требуемый проект выполнен отлично и в кротчайшие сроки. Руководитель и коллектив компании UNINTEL благодарит Алексея за отлично выполненную работу и помощь в освоении нового оборудования. Желаем творческих успехов, здоровья и достижения цели!
Приятно работать с этим заказчиком! Компания UNINTEL осталась довольна моей работой несмотря на то, что я работал впервые с таким оборудованием, как у них и делал многочисленные эксперименты. Естественно, я не укладывался в срок 2 дня, указанный в проекте. Также возникли осложнения с ТЗ. Некоторые пункты ТЗ невозможно было выполнить в текущей конфигурации. Владимир понял всю ситуацию, и мы довели дело до конца! Спасибо за полученный опыт! С удовольствием продолжу с вами сотрудничать!
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