С 02.2007 участвую в команде по разработке кластеризованной системы анализа и модификации траффика. С использованием технологий, платформ и библиотек: Corba, Apache, Squid, pcap, Ace и др. Разработка ведётся на C++ на платформе GNU/Linux.
Общие навыки:
* Опыт руководства коллективом
* Управление проектами
* MBA
* Участвовал в конференциях по высоконагруженным системам
* Интуиция и воля к достижению результата
Технические навыки:
* Программирование модулей Apache, Nginx.
* Знание архитектуры Linux. Есть опыт выявления проблем при работе Linux-драйверов с оборудованием.
* Богатый отладочный опыт, реверсинг, профилировка;
* Богатый опыт системного администрирования (распределённая радио-сеть более 30-и узлов, более 100 абонентов, 7 серверов)
* VoIP
* Богатый опыт разработки на Perl. Template::Toolkit, HTML::Mason, POE, др.
* Отличное знание GNU Make и Autotools; пишу и исправляю скрипты CMake.
* Хорошее знание SMTP и почтовых систем, опыт администрирования Exim + SpamAssassin
* Знаком с IPSec и настройкой Kame IPSec-tools.
* Хорошо владею средствами Netfilter, Advanced routing ядра Linux
* Читаю UML, IDEF0, ER-диаграммы;;
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