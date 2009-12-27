Орлова Елена Валерьевна
Дата рождения 27.05.1978
Город: Казань
Образование: Высшее
Пол: Женский
Семейное положение: замужем, 1 ребёнок
Стаж работы: 8 лет
архитектор-дизайнер в строительной группе
на протяжении последних 5 лет
Опыт работы по разработке рекламных баннеров, буклетов для компании
Опыт работы по дизайну мебели, лестниц.
Профессиональные навыки:
СниПы, Госты, разработка фор-проектов, эскизных проектов и рабочей документации
Знание Autocad, Archicad, 3DsMax, CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator
Свободное владение Internet.
Условия работы:
Профессия: архитектор-дизайнер, дизайнер 3D, дизайнер в рекламное агентство, переводчик
Тип работы: полный рабочий день, по совместительству
Контактная информация:
Телефон: 89178765096
E-mail: [email protected]
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