lenalarina

Елена Орлова lenalarina

 
45 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер, визуализатор, архитектор

Орлова Елена Валерьевна

Дата рождения 27.05.1978

Город: Казань

Образование: Высшее

Пол: Женский

Семейное положение: замужем, 1 ребёнок

Стаж работы: 8 лет

архитектор-дизайнер в строительной группе

на протяжении последних 5 лет

Опыт работы по разработке рекламных баннеров, буклетов для компании

Опыт работы по дизайну мебели, лестниц.

Профессиональные навыки:

СниПы, Госты, разработка фор-проектов, эскизных проектов и рабочей документации

Знание Autocad, Archicad, 3DsMax, CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator

Свободное владение Internet.

Условия работы:

Профессия: архитектор-дизайнер, дизайнер 3D, дизайнер в рекламное агентство, переводчик

Тип работы: полный рабочий день, по совместительству

Контактная информация:

Телефон: 89178765096

E-mail: [email protected]

AutoCADCorelDRAWIllustratorArchiCADPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Сделать визуализацию комнаты по макету Архикада
Елена создала прекрасную визуализацию комнаты по готовому макету, подобрала разные цветовые решения! Я довольна, осталось только решить, как делать ремонт :) Все варианты очень нравятся и хочется реализовать все!
Александра чётко поставила задачу и грамотно оговорила условия. Оплата произведена своевременно. Очень приятно было работать с ней в качестве заказчика!
Ответный отзыв
mid
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интерьера
Все требования были выполнены _досрочно_! Терпелива с заказчиком в условиях нечётко поставленной задачи. Отвественна и исполнительна. Приятная и мягкая в общении! Небольшие проблемы с интернетом и техникой...
Спасибо за приятную работу. Заказчик чётко формирует задачу, не заставляя выполнять лишнюю работу. Оперативно делает комментарии. Приятен в общении.
Ответный отзыв
creasign
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$33
9 баллов
14 лет назад
Создать 3D проект дачи в разрезе
Благодарю за работу. Все в порядке.
Спасибо Вам за работу. Было приятно с Вами сотрудничать
Ответный отзыв
sViper
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
3d модель здания
Работы была выполнена отлично. Очень хороший исполнитель, профессиональные показатели на высоте. Приятно работать.
Очень понравилось работать. Грамотная формулировка тз, вежливое отношение
Ответный отзыв
newrayn
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Требуется рерайт
Отличный исполнитель. Отличная работа. Уникальность,читаемость, приятна в общении и понимает с полуслова, что от неё требуется. Рекомендую.
рекомендую
Ответный отзыв
3D-графика
4 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга