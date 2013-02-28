Embedded Software Developer
Embedded Software Developer (Working Student)
Computer Engineering Student in Berlin.
C / C++ / Embedded Programming / IoT Solutions / PCB Design
Я больше не занимаюсь графическим дизайном. Работы в портфолио для архивной истории.
Портфолио
- Arduino. Smoke on the Water with Buzzer.435 просмотров
- Uploading photos to a cloud storage (Material)1454 просмотра
- Bet App UX + UI1753 просмотра
- App for Workout1246 просмотров
- Schengen Calculator Application1126 просмотров
- Find your photographer (flat design+illustration)1426 просмотров
- Financial APP Android Material Design2083 просмотра
- LeezGO - Buy a ticket for events / Host new events855 просмотров
- Fashion Site (Marco Sartori, Switzerland)2161 просмотр
- Woodrock - Game APP and Website8302 просмотра
- Alternative Music Player for Windows918 просмотров
- Online Shop1946 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Александру. Коммуникабельность - 5 Понимание задачи - 5 Решение задачи - 5
Ответный отзыв
Все отлично, оплата в полном объеме, рекомендую к сотрудничеству!
$450
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана хорошо
Ответный отзыв
Оплата полная, приятное общение, хорошее ТЗ!
$500
10 баллов
11 лет назад
Александра справилась с поставленной задачей на "ОТЛИЧНО". Всегда идет на встречу, Замечания исправляет моментально. Приятно работать с такими людьми. :) Александра, удачи Вам! И еще раз спасибо за качественную и профессиональную работу.
Ответный отзыв
Приятный и грамотный заказчик, хорошее ТЗ и полная оплата! Рекомендую к работе! Желаю успеха вашему проекту!
$600
10 баллов
11 лет назад
Профессионально. В соответствии с требованиями. Такой дизайн несомненно повысит конверсию посетителей в пользователи. А главное красиво)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятное общение, полная оплата! Была рада с Вами работать! Удачи Вашему проекту!
$500
10 баллов
11 лет назад
Молодец, все грамотно, в срок. Профессионально.
Ответный отзыв
Спасибо, Максим, за интересный проект! :)
Дизайн мобильных приложений
4 отзыва
$20/час
от $250от 2 дней
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