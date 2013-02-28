Wildcat

Александра Wildcat

 
41 годГермания/Берлин
18 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Embedded Software Developer

Embedded Software Developer (Working Student)

Computer Engineering Student in Berlin. 

C / C++ / Embedded Programming / IoT Solutions / PCB Design

Я больше не занимаюсь графическим дизайном. Работы в портфолио для архивной истории.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
smartmope
Аршидин 
36 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Дизайн прототипа мобильного приложения
Рекомендую Александру. Коммуникабельность - 5 Понимание задачи - 5 Решение задачи - 5
Все отлично, оплата в полном объеме, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vlad85
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Дизайн приложения под Android
Работа сделана хорошо
Оплата полная, приятное общение, хорошее ТЗ!
Ответный отзыв
kukuru2nik
Виталий 
38 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Александра справилась с поставленной задачей на "ОТЛИЧНО". Всегда идет на встречу, Замечания исправляет моментально. Приятно работать с такими людьми. :) Александра, удачи Вам! И еще раз спасибо за качественную и профессиональную работу.
Приятный и грамотный заказчик, хорошее ТЗ и полная оплата! Рекомендую к работе! Желаю успеха вашему проекту!
Ответный отзыв
WebAdequate
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$600
10 баллов
11 лет назад
Дизайн казино
Профессионально. В соответствии с требованиями. Такой дизайн несомненно повысит конверсию посетителей в пользователи. А главное красиво)
Отличный заказчик, приятное общение, полная оплата! Была рада с Вами работать! Удачи Вашему проекту!
Ответный отзыв
maxtrade
Максим 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн проекта AdName
Молодец, все грамотно, в срок. Профессионально.
Спасибо, Максим, за интересный проект! :)
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
4 отзыва
$20/час
от $250от 2 дней
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