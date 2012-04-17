Работы по предмету теория информации

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка258 просмотров
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Требуется выполнить ряд тестов и контрольных работ по предмету "Теория

информации". Сдача тестов и контрольных будет производиться в

электронной системе дистанционного обучения. Задания делятся на два

типа:

1. Тесты, где надо выбирать/вводить правильный ответ на поставленную задачу.

2. Самостоятельные работы, где необходимо решить данную задачу и

предоставить файл, содержащий процесс решения.

Из всего курса задач (3 теста, 12 самостоятельных работ) необходимо

успешно решить как минимум 60% заданий.

Примеры самостоятельных заданий:

1. "8 Найти энтропии дискретных случайных величин (д.с.в.) X, Y, Z

и количество информации, содержащееся в Z=X*Y относительно X. X, Y

– независимы и задаются распределениями..."

2. "Итеративный код задан матрицей вида (...). Записать в

канонической форме порождающую матрицу эквивалентного ему линейного

систематического блочного кода. Определить исправляющую способность

кода, найти вероятность необнаружения ошибки, если вероятность

ошибок в канале связи q=10-4"

Доступ и детали по работе с системой предоставлю.

Оплата: СБС в Веблансере + положительный отзыв исполнителю.

Срочность: 2 недели (дедлайн)

От вас: ориентировка по бюджету, отзывы в веблансере

УПД: В первом тесте 24 вопроса, во втором - 20, в третьем - 10. В тестах вопросы "проще", чем описанные в проекте. Например

Ропаковать (цитата) сообщения по алгоритму LZ78 (размер словаря – 16 фраз). Рассчитать длину кода сжатых сообщений в битах.

"

и 6 вариантов ответа

Приведенные задачи в проекте выше - это две самостоятельные (по задаче на самостоятельную) В аттаче показан пример решения подобной задачи. Такое же точное оформление не требуется, нужен такой объем ответа.

12 лет назад
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rabota-2010
Наталья 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$50
14 дней
Работа выполнена, спасибо!
Спасибо, зи интересный проект. Отдельное спасибо за понимание и терпение. Оплата получена.
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