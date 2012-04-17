Работы по предмету теория информации

Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Основы менеджмента" Тема "Истоки деловых конфликтов и их роли в процессе управления" на примере какой-либо организации г. Москва Антиплагиат от 70% Срок исполнения до 3 дней строго! Подвел исполнитель Жду предложений по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить ряд тестов и контрольных работ по предмету "Теория
информации". Сдача тестов и контрольных будет производиться в
электронной системе дистанционного обучения. Задания делятся на два
типа:
1. Тесты, где надо выбирать/вводить правильный ответ на поставленную задачу.
2. Самостоятельные работы, где необходимо решить данную задачу и
предоставить файл, содержащий процесс решения.
Из всего курса задач (3 теста, 12 самостоятельных работ) необходимо
успешно решить как минимум 60% заданий.
Примеры самостоятельных заданий:
1. "8 Найти энтропии дискретных случайных величин (д.с.в.) X, Y, Z
и количество информации, содержащееся в Z=X*Y относительно X. X, Y
– независимы и задаются распределениями..."
2. "Итеративный код задан матрицей вида (...). Записать в
канонической форме порождающую матрицу эквивалентного ему линейного
систематического блочного кода. Определить исправляющую способность
кода, найти вероятность необнаружения ошибки, если вероятность
ошибок в канале связи q=10-4"
Доступ и детали по работе с системой предоставлю.
Оплата: СБС в Веблансере + положительный отзыв исполнителю.
Срочность: 2 недели (дедлайн)
От вас: ориентировка по бюджету, отзывы в веблансере
УПД: В первом тесте 24 вопроса, во втором - 20, в третьем - 10. В тестах вопросы "проще", чем описанные в проекте. Например
Ропаковать (цитата) сообщения по алгоритму LZ78 (размер словаря – 16 фраз). Рассчитать длину кода сжатых сообщений в битах.
"
и 6 вариантов ответа
Приведенные задачи в проекте выше - это две самостоятельные (по задаче на самостоятельную) В аттаче показан пример решения подобной задачи. Такое же точное оформление не требуется, нужен такой объем ответа.
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