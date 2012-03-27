Сделать реферат по маркетингу

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1 )Реферат- предмет Маркетинг

Тема: Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия.

Комментария по выполнению задания: Реферат, задание с максимально возможной практической направленностью, объем 7-8 стр. В работе необходимо определить роль конкурентных преимуществ, в обеспечении объективности деятельности компании на рынке, проанализировать уровень конкурентоспособности конкретного продукта и дать рекомендации по совершенствованию основных направлений деятельности предприятия.

2) Контрольная в приложенном файле.

Срок - неделя.

12 лет назад
fluffy25
Родион 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)