Сделать реферат по маркетингу

1 )Реферат- предмет Маркетинг

Тема: Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия.

Комментария по выполнению задания: Реферат, задание с максимально возможной практической направленностью, объем 7-8 стр. В работе необходимо определить роль конкурентных преимуществ, в обеспечении объективности деятельности компании на рынке, проанализировать уровень конкурентоспособности конкретного продукта и дать рекомендации по совершенствованию основных направлений деятельности предприятия.

2) Контрольная в приложенном файле.

Срок - неделя.