Теоретическая часть дипломной работы по психологии

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Необходимо написать только теоретическую часть дипломной работы - литературный обзор в том числе зарубежной литературы (20-30 страниц). Серьезная работа по клинической психологии, психосоматике. О чем писать, подробно объясню)

Сроки, стоимость, способ оплаты по договоренности. Примеры работ обязательны! За подробностями можно на e-mail: [email protected]

12 лет назад
Moglotak
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад