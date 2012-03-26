Курсовая ГП

Максим не выполнил условия проекта, работа была сделана на низком уровне оригинальности, использованы старые источники, хотя в проекте было указано не старше 2009 г., а я наблюдала 1954,1978,1998,2005 г., хотя Максим как юрист, должен понимать и знать,что законодательство меняется очень часто и использовать старые источники не допустимо!Кроме того Максим мне доказывал,что ссылки антиплагиата показывают законы, хотя они ведут на сайты готовых работ. Максим обещал исправить работу к утру 21 апреля, сегодня 23 число, а работы как не было так и нет. Это мой второй неудачный опыт сотрудничества с Максимом, сдача работы завалена, времени исправлять нет. Также ,если Максим как он говорит юрист, в чем я уже повторно сомневаюсь он должен знать,что такое упущенная выгода. Не рекомендую данного автора, так как беря проект в работу он потом ссылается на нехватку времени на правки, отсюда следует только одно, что нужно работы сразу делать качественно, а не тяп ляп, чтобы потом неделями тянуть время, делая вид,что вносятся правки и в итоге заказчик не получает ничего.