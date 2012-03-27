Диплом Характеристики и оценка возможностей ОС ПК

$110
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Приватно для: Иванов Андрей (lokomotiv123)

Сравнить две операционные системы: Пример Windows и Mac OS X.

Всего должно быть 60 листов: 30 теории, 30 практики.

Остальная информация будет передана исполнителю.

Выполнение разделено на 2 этапа сначала теория затем практика

1 этап - 110$

12 лет назад
skoort
Арсен 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$110
10 дней