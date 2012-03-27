Необходимо написать диплом по истории гос-ва и права на тему "Современные научные школы международного права в России, Европе и США". Объем - 65 стр. (вместе с введением, заключением, библиографией). 3 главы. Предлагаемая оплата - 4,5 ...
Диплом Характеристики и оценка возможностей ОС ПК
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Приватно для: Иванов Андрей (lokomotiv123)
Сравнить две операционные системы: Пример Windows и Mac OS X.
Всего должно быть 60 листов: 30 теории, 30 практики.
Остальная информация будет передана исполнителю.
Выполнение разделено на 2 этапа сначала теория затем практика
1 этап - 110$
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