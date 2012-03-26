Курсовая работа маркетинг

Курсовая работа (теория и практика) на тему – "0рганизация сбыта на предприятии"

Должно быть - Введение, заключение (по 1 странице), 3 главы. 1 глава теоретическая (страниц 15-20), 2 глава описание выбранной фирмы (желательно известную фирму имеющую свой сайт) (страниц 15-20), в 3 главе нужно дать рекомендации для улучшения работы фирмы (страниц 15-20).

Оформление: стандарт, введение, главы, заключение, список литературы.

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Текст работы выполняется на листах формата А4 со следующими размерами полей: левое – 3,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце в рамке углового штампа.

Объем 50-60 страниц.

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