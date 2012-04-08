Техническая курсовая

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Предмет: Узлы и элементы медицинской техники

Тема: Стабилизированный источник питания с сетевым трансформатором для аппарата гальванизации и электрофореза

Тип: kurs1

Объем: 40 листов

Срок: 8.04.2012

Пожелания:

Исходные данные для проектирования:

1.Напряжение питания аппарата не более 9 В.

2.Напряжение на электродах, не более 25 В.

3.Максимальный ток через электроды при нагрузке 2 кОм, не более 10 мА.

Содержание пояснительной записки:

1. Анотация (0,5-1 стр.)

2. Введение (3-5 стр.)

3. Арализ технического задания (5-7 стр.)

4. Библиографическая проработка темы КР (7-15 стр.)

5. Теоретическая часть КР (2-5 стр.)

6. Схемотехническая часть КР (5-10 стр)

7. Конструкторская часть КР (5-7 стр.)

8. Заключение (2-5 стр.)

Литература.

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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