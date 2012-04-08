Техническая курсовая

Предмет: Архитектура гражданских и промышленных зданий Тема: Промышленное здание из крупноразмерных элементов Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 20.04.12 Пожелания: по заданию
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Предмет: Узлы и элементы медицинской техники
Тема: Стабилизированный источник питания с сетевым трансформатором для аппарата гальванизации и электрофореза
Тип: kurs1
Объем: 40 листов
Срок: 8.04.2012
Пожелания:
Исходные данные для проектирования:
1.Напряжение питания аппарата не более 9 В.
2.Напряжение на электродах, не более 25 В.
3.Максимальный ток через электроды при нагрузке 2 кОм, не более 10 мА.
Содержание пояснительной записки:
1. Анотация (0,5-1 стр.)
2. Введение (3-5 стр.)
3. Арализ технического задания (5-7 стр.)
4. Библиографическая проработка темы КР (7-15 стр.)
5. Теоретическая часть КР (2-5 стр.)
6. Схемотехническая часть КР (5-10 стр)
7. Конструкторская часть КР (5-7 стр.)
8. Заключение (2-5 стр.)
Литература.
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