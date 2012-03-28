Реферат по истории

Предмет: История России XIX века

Тема: по одной предлагаемых книг.

Тип: referat

Объем: 20 листов

Срок: 28.03.12

Пожелания:

реферат монография по истории России XIX века по одной из следующих книг:

1) Мироненко С.В. "Самодержавие и реформы.Политическая борьба в России в начале XIX века" 1989г.

2) Зырянов П.Н. "Крестьянская община европейской России 1907-1914 г.г." 1991 г.

3) Зайончковский П.А. "Отмена крепостного правав России" М., 1968 г.

в реферате должны быть раскрыты вопросы:

1. Какие цели и задачи ставил себе автор

2. Проблемы которые поднимал автор

3. На каких источниках он их решал

4. С кем спорил или соглашался автор

5. Что нового сказал автор в науке