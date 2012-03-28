Реферат по истории

Мне требуется написать доклад. Он в рамках защиты диссертации. Т.е уровень должен быть высоким. Объем 5-7 страниц. Единственное но, это сроки. Их осталось три дня. За срочность (если возьметесь я доплачу)"Интернет как метод государственной пропаганды ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет: История России XIX века
Тема: по одной предлагаемых книг.
Тип: referat
Объем: 20 листов
Срок: 28.03.12
Пожелания:
реферат монография по истории России XIX века по одной из следующих книг:
1) Мироненко С.В. "Самодержавие и реформы.Политическая борьба в России в начале XIX века" 1989г.
2) Зырянов П.Н. "Крестьянская община европейской России 1907-1914 г.г." 1991 г.
3) Зайончковский П.А. "Отмена крепостного правав России" М., 1968 г.
в реферате должны быть раскрыты вопросы:
1. Какие цели и задачи ставил себе автор
2. Проблемы которые поднимал автор
3. На каких источниках он их решал
4. С кем спорил или соглашался автор
5. Что нового сказал автор в науке
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тема: Разработка бизнес-плана организации на примере интернет- проекта Срок: 2 недели Есть структура, методичка Желательно наличие работ схожей тематики в портфолиоЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Состояние и перспективы российско-китайского экономического сотрудничества Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 2–3 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть глава диплома по туризму и замечания препода. Надо исправитьЗакрыт12 лет назад
- $250
Вид работы: Дипломная работа+доклад Дисциплина: Дизайн Тема: Дизайн - проект интерьера загородного дома с благоустройством прилегающего участка. Методичка: есть (вышлю на почту исполнителю. Объем работы: 40-50 стр. Шрифт: 14 Требования к работе: 1. Чертежей должно быть по возможности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
диплом на тему Прочность/ разрушение композиционных материалов предмет-Прикладная механика 100стр требований больше нет клиент просит предложить несколько объектов, чтобы он выбрал! Он тогда объект утвердит у научного.Закрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Английский язык Тема работы: Экономическое пространство Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 22-25 листов Срок выполнения: до 6 дней Для кандидатского экзамена в аспирантуре по английскому языку необходимо ,написать реферат приближенный к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать курсовую по предмету Проектирование , прогнозирование и моделирование социальной работы Примерная тема: Социальная поддержка... (можно выбрать любую тему) План такой 1. Паспорт - наименование, дата принятия, заказчик, цели, задачи кратко, сроки реализации, исполнители, объем ...Закрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно выполнить курсовую работу по стилистике английского языка (каламбур; с практической частью).Закрыт12 лет назад
Имеется ПЗ. Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике. Курсовая в архиве кп.rar Задание в Dokument.rtf Жду предложений по цене и срокамЗакрыт12 лет назад