Приватно для Рева-михеева Елена (altklug777)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка104 просмотра
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Мне требуется написать доклад. Он в рамках защиты диссертации. Т.е уровень должен быть высоким. Объем 5-7 страниц. Единственное но, это сроки. Их осталось три дня. За срочность (если возьметесь я доплачу)"Интернет как метод государственной пропаганды в процессе формирования нравственных ценностей современного российкого общества". это тема

12 лет назад
Fiona163
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отдала Елене сложную, срочную работу.. Все было сделано в срок и доработано по требованию.Буду обращаться еще.
Спасибо большое Вам, Татьяна, за комфортное сотрудничество, четкое и ясное задание, оперативную связь и адекватную оплату. Работать было легки и приятно. +100
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