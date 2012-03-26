Дипломная работа

Имеется ПЗ. Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике. Курсовая в архиве кп.rar Задание в Dokument.rtf Жду предложений по цене и срокам