Диплом по дизайну.

$250
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Вид работы: Дипломная работа+доклад

Дисциплина: Дизайн

Тема: Дизайн - проект интерьера загородного дома с благоустройством

прилегающего участка.

Методичка: есть (вышлю на почту исполнителю.

Объем работы: 40-50 стр.

Шрифт: 14

Требования к работе:

1. Чертежей должно быть по возможности много.

2. Строго по методическим указаниям

12 лет назад
fluffy25
Родион 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
poshukov
Пошуков 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$250
12 дней
Отзыв недоступен.
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