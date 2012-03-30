Реферат по МСФО

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки184 просмотра
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Нужен реферат по МСФО

Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС)

Теория:

1. Учет краткосрочных обязательств.

2. Учет долгосрочных обязательств.

3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при выпуске облигаци

Объем: 25 страниц.

Указывайте цены и сроки.

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Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

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12 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$27
4 дня
Работа выполнена в срок, претензий нет.
Спасибо за сотрудничество!
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