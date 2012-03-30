Нужен реферат по МСФО

Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС)

Теория:

1. Учет краткосрочных обязательств.

2. Учет долгосрочных обязательств.

3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при выпуске облигаци

Объем: 25 страниц.

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