Оформить диссертацию по ГОСТУ, написать 2 статьи

$300
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки176 просмотров
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Нужно оформить Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по ГОСТу (130К знаков).

Автореферат отдельно.

Сочинить новизну, научную задачу.

Основные этапы работ не нужно писать заголовком.

http://www.aspirantura.spb.ru/

http://www.mephi.ru/science/soiskateli_uchenyh_stepeney/

+ написать 2 статьи на тему работы

авторские интересные статьи

Тема диссертации:

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

12 лет назад
pro3a
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$300
10 дней
Хороший исполнитель, рекомендую
Спасибо за интересное задание и быструю оплату
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