Оформить диссертацию по ГОСТУ, написать 2 статьи

дипломная на тему - формирование информационной системы управленческого учета и анализа налоговых затрат план есть 1 Глава 1Теоретико-методические основы системы управленческого учета и анализа налоговых затрат 1.1 Сущность понятия и классификация налоговых затрат 1.2 Диалектическая взаимосвязь управленческого учета системы налогообложения предприятия 1.3 Теоретические ...
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
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