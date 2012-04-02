Реферат экономика

Тема: совершенствование методов мотивации персонала Нужно доработать: 1) В параграфе 2.2: по мнению руководителя недостаточно материала, анализирующего данные мотивационных факторов и потребностей сотрудников организации. 2) Совершенствование системы мотивации должно быть построено на материальной основе в которую должны ...