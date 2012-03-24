Доработка дипломной менеджмент

Тема: совершенствование методов мотивации персонала

Нужно доработать:

1) В параграфе 2.2: по мнению руководителя недостаточно материала, анализирующего данные мотивационных факторов и потребностей сотрудников организации.

2) Совершенствование системы мотивации должно быть построено на материальной основе в которую должны входить рекомендации по совершенствованию постоянной и переменной частей заработной платы. Все, что уже есть в тексте, нужно как-то логически связать и что-то еще добавить с учетом того, что нужно оставить приложенные графики.

Организация занимается продажами.

Срок исполнения до 4 дней