Доработка дипломной менеджмент

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Тема: совершенствование методов мотивации персонала

Нужно доработать:

1) В параграфе 2.2: по мнению руководителя недостаточно материала, анализирующего данные мотивационных факторов и потребностей сотрудников организации.

2) Совершенствование системы мотивации должно быть построено на материальной основе в которую должны входить рекомендации по совершенствованию постоянной и переменной частей заработной платы. Все, что уже есть в тексте, нужно как-то логически связать и что-то еще добавить с учетом того, что нужно оставить приложенные графики.

Организация занимается продажами.

Срок исполнения до 4 дней

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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