Курсовая

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тема: Поддержка малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

Срок-4-5дней

Объем-35стр

Требования общие

12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
kote1
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня
Работа сделана качественно, в срок.
Очень рада сотрудничеству! Спасибо за работу!!!!!