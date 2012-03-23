Финансовое управление компанией

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Необходимо выполнить реферат с практич. частью по Финансовому управлению компанией, тема "Система финансового менеджмента компании".
Методичка прилагается
Срок – 27 марта
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