Финансовое управление компанией

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки99 просмотров
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Необходимо выполнить реферат с практич. частью по Финансовому управлению компанией, тема "Система финансового менеджмента компании".

Методичка прилагается

Срок – 27 марта

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад