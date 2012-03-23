Стратегический менеджмент

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Необходимо выполнить курсовую работу по Стратегическому менеджменту.

Срок исполнения – 5 дней. Вариант на выбор

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$20
5 дней
Абсолютно недовольна сотрудничеством. Мало того, что задержки по срокам, так еще и работа взята из интернета. Ссылку вам прислать, Раиса? Доработку безуспешно жду уже несколько дней... понятно, что ее так и не будет, ибо доработать бред, в котором все перепутано, вряд ли представляется возможным..(
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