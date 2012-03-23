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Совершенствование управлением внутрифирменным коммерческим расчётом на примере ООО , нужно две главы -теория и анализ предприятия пока, с перспективой потом и на третью главу, план есть, вышлю исполнителю, цена 2000

12 лет назад
nat-taniya
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
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