Курсовая гос. и муниц. управление

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Тема на выбор:

1. Структура государственного управления в США

2. Природные особенности муниципальных образований

3. Особенности принятие решений в процессе муниципального управления

Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, Заключение, приложения.

ссылки подстрочные.

анти — 80 %

Срок — 5 апреля

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$30
10 дней
Самое главное для студенческой работы - это грамотная научная составляющая и верное оформление, а когда еще и вовремя (как у Ольги)- то вообще красота. Спасибо! + 10!
Работать с Екатериной легко и приятно. Четкие задачи, своевременная оплата и приятное общение, - что еще нужно для успешного сотрудничества? Мои рекомендации и 10 баллов из 10!
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