Курсовая менеджмент

Тема: Разбор конфликта по работе Срок- 2 дня Объем- 10стр. Стоимость-450р
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Тема из трех на выбор:
1. "Современные корпорации в промышленно развитых странах"
2. "Особенности обращения и регистрации корпоративных ценных бумаг"
3. "Реализация тактики слияний и поглощений в системе корпоративного управления."
Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, Заключение, приложения.
ссылки подстрочные.
анти - 80 %
Срок - 5 апреля
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