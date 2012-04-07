Курсовая менеджмент

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Тема из трех на выбор:

1. "Современные корпорации в промышленно развитых странах"

2. "Особенности обращения и регистрации корпоративных ценных бумаг"

3. "Реализация тактики слияний и поглощений в системе корпоративного управления."

Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, Заключение, приложения.

ссылки подстрочные.

анти - 80 %

Срок - 5 апреля

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$30
10 дней
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