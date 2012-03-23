Курсовая работа, flex и bison.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: "Компилятор"

ТЗ в архиве.

12 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Работа по растениеводству

    Срок неделя. методичку пришлю. вуз БГАУ - башк. гос. аграрный универ 1) Понятие о технологическом процессе и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Урожайность основных сельскохозяйственных культур за два последних года в хозяйстве, районе и РБ. 2) Базовая технология возделывания ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая Состояние и пути совершенствования СКД

    ТЕМА: Состояние и пути совершенствования СКД на примере государственного музея или музея-заповедника (желательно музея-заповедника "Царицино") Примерный план курсовой: Введение: Актуальность темы Цель исследования Объект исследования Предмет исследования Гипотезы исследования Задачи исследования Методологические ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая Особенности производства культурных услуг

    Филиал ФГОУ ВПО "Московский государственный университет культуры и искусств" в городе Жуковском Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Специальность менеджер социо-культурной деятельности Предмет Сцио-культурная деятельность 4 курс заочное отделение Тема курсовой 1. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа (Управление качеством)

    $60

    Курсовая работа Дисциплина: Управление качеством Тема: "Совершенствование системы качества в банковской сфере услуг". На примере любого российского банка, лучше крупного. Объем: 45 л. Срок сдачи: 30 марта. Бюджет: 1800р. Методичку предоставлю. Имеется примерный план работы: Глава 1. Анализ требований рынка (Какие требования внешняя ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по техн. лекарственных форм

    Тема: технология лекарственных форм. Объём: по заданию. Это отредактированный проект, в предыдущем по ошибке приложил не тот файл. Срок: 3–4 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Экономическая теория - реферат

    тема: Экономический человек и рациональное экономическое поведение структура работы: содержание, введение, основная часть, заключение, список лит-ры объем: основная часть - 18 стр. срок: вечер 23, раннее утро 24 марта оригинальность: 85% Оплата по факту Яндекс.Деньги

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по бухучету

    $50

    Нужно сделать практ часть к КР по бухучету. Задание прикрепил. Оплата ЯД/WMR (ЯД предпочтительнее) сразу по получении работы (возможно оплата частями с п/опл. оставш части работы после получения первой). От вас цена и сроки.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад