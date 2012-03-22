Экономическая теория - реферат

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тема: Экономический человек и рациональное экономическое поведение
структура работы: содержание, введение, основная часть, заключение, список лит-ры
объем: основная часть - 18 стр.
срок: вечер 23, раннее утро 24 марта
оригинальность: 85%
Оплата по факту Яндекс.Деньги
- Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать практ часть к КР по бухучету. Задание прикрепил. Оплата ЯД/WMR (ЯД предпочтительнее) сразу по получении работы (возможно оплата частями с п/опл. оставш части работы после получения первой). От вас цена и сроки.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема "Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия сферы туризма (ООО «Вокруг земли») План Введение (примерно 2 стр.) Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия (примерно 9 страниц) 1.1. Сущность и особенности конкурентоспособности предприятия 1.2. Конкурентные стратегии предприятия на рынке услуг и методы оценки ...Завершен12 лет назад
Темы: 1. Принцип типизации целостных информационных технологий 2. Принцип высвобождения человека целостных информационных технологий КРАЙНИЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 25.03.2012 Краткое задание на выполнение отчета по теоретической части курса. В соответствии с вопросом: 1. Описать теоретическую сущность вопроса, используя рекомендуемую ...Завершен12 лет назад
Предмет: Линейное программирование Тема: Тип: курсовая Объем: 20 листов Срок: 28.03.2012 Пожелания: Мне необходима --------- Курсовая работа с практической частью, 20 листов. Курсовая должна состоять из двух заданий. К письму прилагаются 2 файла с заданиями и еще один (курсовая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема "Выручка от реализации, ее состав и структура, методы расчета." Введение (цель, задачи, объект, предмет, методы, актуальность) Главы 2-3 (теория и практика) объем - 30 стр + приложения Срок - 2 апреля анти - 75 % Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, ...Завершен12 лет назад
Предмет: Лингвистика Тема: О с о б е н н о с т и_ я з ы к а_ с о в р е м е н н о й_ а н г л о я ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: С т а н д а р т ы_ о б с л у ж и в а н и я_ в_ с е р в и с н о й_ д е я ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема <Повышение мотивации персонала на примере <ООО РС-Инвест>. Моя организация занимается продажей (реализацией) ювелирных изделий. По теме нужно написать цели и задачи моего исследования в организации. Дать краткую характеристику орг-ции. Построить организационную структуру, описать ее. Потом написать что-то про ...Завершен12 лет назад
тема:Обеспечение надежности морских газопроводов от коррозии требования в эл.виде.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад