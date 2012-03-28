Курсовая по программированию

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Предмет: Линейное программирование

Тема:

Тип: курсовая

Объем: 20 листов

Срок: 28.03.2012

Пожелания:

Мне необходима --------- Курсовая работа с практической частью, 20 листов.

Курсовая должна состоять из двух заданий. К письму прилагаются 2 файла с заданиями и еще один (курсовая моего вуза за прошлый год, для шаблона).

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад