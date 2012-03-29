Курсовая по лингвистике

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
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Предмет: Лингвистика
Тема: О с о б е н н о с т и_ я з ы к а_ с о в р е м е н н о й_ а н г л о я з ы ч н о й_ т у р и с т и ч е с к о й_ р е к л а м ы
Тип: курсовая
Объем: 40 листов
Срок: 29.03.12
Пожелания:
Практическая часть, где рассматриваются различные особенности туристической рекламы (лексические, синтаксические и т.д) должна составлять не менее половины работы. Работа пишется на русском языке, но рассматривается именно англоязычная современная туристическая реклама. Минимум плагиата (строго проверяется)
Работа пишется на русском языке, примеры рекламных слоганов- английские.Работа по туристической англоязычной рекламе,то есть в практической части рассматривается ТОЛЬКО туристическая реклама. Можно сделать частеречный анализ, лексико-стилистические особенности, семантико-стилистические особенности,фонетические особенности англоязычной туристической рекламы. Сноски в квадратных скобках, например: [Беляева 2009:36]. После теоритической части, как и после практической отдельный пункт с выводами. Подберите, пожалуйста, примеры поинтереснее. Список литературы не менее 30-40 источников. Приложения- реклама, анализируемая в работе. И,пожалуйста, поменьше плагиата, так как в университете строгая проверка на него.
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