Дипломная работа

Тема: С т а н д а р т ы_ о б с л у ж и в а н и я_ в_ с е р в и с н о й_ д е я т е л ь н о с т и_ н а_ о с н о в е_ р е с т о р а н н о г о_ б и з н е с а (п а б ы в Москве, конкретно I r i s h_ p a b_ К о н о р_ М а к_ Н е с с а)

Объем: 70 листов

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